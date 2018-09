Huit ans après être devenu Spider-Man, Peter Parker est à présent un véritable combattant du crime au quotidien. Mais lorsque la sécurité de tout New York est tout à coup menacée, le jeune homme n’hésite pas à se mettre en danger pour sauver la ville. Voilà, en quelques mots, le pitch de ce nouveau jeu Spider-Man. Un scénario simple mais qui plongera le joueur au cœur d’un épisode du célèbre comics américain.

Car tous les personnages emblématiques de la saga Spider-Man sont de retour dans ce monde ouvert magnifique, parfaite reproduction de Manhattan. Des plus grands ennemis de l’homme-araignée à ses meilleurs alliés, tous ont un rôle important à jouer. L’ambiance et l’humour propres à Spider-Man sont fidèlement retranscrits dans le jeu. Le doublage français de Peter Parker, réalisé par le talentueux Donald Reignoux, offre d’ailleurs beaucoup de crédibilité au personnage.

© D.R.



Mais ce qui frappe le plus lorsque l’on découvre le jeu, ce sont les déplacements, en toile, à travers New York. Une très belle réussite de la part des développeurs puisque les animations sont fluides, la prise en main facile et la sensation de liberté totale. Lors des phases d’attaque d’ennemis, on retrouve des traits communs avec le fameux système de combat des jeux Batman, le dynamisme en plus. Les combos s’enchaînent et il faudra maîtriser parfaitement ses gadgets pour venir à bout des ennemis les plus coriaces.

A côté de l’histoire principale, Spider-Man nous offre une quantité non-négligeable de quêtes et objectifs annexes. Mêlés à un arbre de compétence et à une tonne de gadgets à débloquer au fur et à mesure de la progression, le jeu se donne un petit air RPG qui n’est pas pour déplaire. Attention tout de même à la répétitivité de certaines missions annexes, qui pourraient lasser les joueurs les moins téméraires. Une remarque qui s’applique également aux phases de combat.

© D.R.



Néanmoins, Spider-Man version 2018 s’en tire avec bien plus que les honneurs. Fidèle au comics original et avec un scénario certes peu innovant mais bien ficelé, le jeu offrira aux fans de l’homme-araignée mais également aux joueurs en quête de divertissement un très bon moment vidéoludique. Le plus : ce Manhattan magnifiquement reconstitué qui est particulièrement agréable à contempler en se baladant, de toile en toile, entre les immeubles. Complet, facile à prendre en main et ultra-dynamique, Spider-Man devrait séduire un large public et s’inscrire comme un très bon jeu de super-héros.

Spider-Man sera disponible exclusivement sur PlayStation 4 le 7 septembre prochain.