Ces dernières années, les initiatives pour tenter de produire un best-seller en réalité virtuelle se sont multipliées chez les éditeurs de jeux vidéos. Force a été de constater que malgré des efforts remarquables (Batman VR, Resident Evil VII, ...) ce sont les petits studios qui détenaient la palme des meilleurs jeux VR (Job Simulator, Keep Talking and Nobody Explodes, ...). Mais avec ce Star Trek Bridge Crew, Ubisoft pourrait bien franchir un pas dans l'univers des jeux en réalité virtuelle. Après Eagle Flight, voilà que va débarquer un jeu qu'on aurait pu pensé dédié aux Trekkies, les fans de Star Trek, mais qui se révèle finalement bien plus attrayant et ce pour une large majorité de joueurs.





Ce Star Trek Bridge Crew se distingue en deux points: la qualité de la réalité virtuelle et la coopération. En effet, il sera possible pour les joueurs de coopérer (jusqu'à quatre personnes) sur le pont de l'USS Aegis ou de l'USS Enterprise, deux vaisseaux fidèlement reproduits, au moindre bouton près, par l'équipe de développeurs en charge du projet. Dès l'introduction, où l'on apprend à maîtriser le poste que l'on occupera (capitaine, pilote, ingénieur en chef ou officier tactique), on se rend compte de la profondeur du gameplay proposé. Chaque poste est totalement différent et il faudra plusieurs missions pour se familiariser avec toutes les responsabilités liées à ceux-ci.













Le capitaine devrai bien sûr assurer le bon déroulement de la mission en donnant des ordres à ses officiers et en prenant parfois des décisions difficiles (essayer de sauver un vaisseau civil au risque de se mettre en danger par exemple). Le pilote, lui, aura la lourde tâche de manœuvrer le lourd vaisseau dans l'espace, évitant les astéroïdes, trouvant la meilleure trajectoire d'approche d'un ennemi ou s'alignant pour préparer le passage en hyperespace. L'ingénieur en chef est déterminant. Non seulement il doit pouvoir répartir correctement la puissance du vaisseau entre les moteurs, le bouclier, les torpilles, etc. mais il doit également téléporter les équipages sauvés à l'intérieur du vaisseau. Une tâche qui réclame de la préparation et un excellent timing car elle désactive les mécanismes de défense de l'appareil. Enfin, l'officier tactique doit être les yeux du capitaine. A lui de scanner chaque vaisseau approchant du navire, ennemi ou allié, afin d'en détecter les forces et les faiblesses. Il est également responsable des tirs de phasers et de torpilles, qui ne sont pas illimités et devront donc être bien utilisés.





Ces quatre postes seront donc occupés par quatre joueurs, chacun possédant un casque VR (même si il est possible de jouer seul ou avec l'IA, ce qui enlève beaucoup d'intérêt au jeu à notre avis). L'avantage est que, grâce à Uplay, la plateforme en ligne d'Ubisoft, les possesseurs d'un Playstation VR, d'un Occulus Rift, d'un HTC Vive ou de tout autre casque de réalité virtuelle pourront jouer ensemble, peu importe leur plateforme. Un atout indispensable quand on connait le marché encore limité des possesseurs de casques VR.













Difficile, à l'heure actuelle, de prédire un succès indéniable à Star Trek Bridge Crew. Ce qui est certain, c'est que les développeurs ont réussi la lourde tâche de ne pas proposer un jeu qui ne viserait que les fans de la série mais bien d'offrir une expérience VR encore jamais vue, qui promet selon nous des heures de fun en coop. Reste ce gros point noir: à l'heure actuelle, trouver trois amis qui possèdent un casque de réalité virtuelle semble impossible. Il faudra donc se contenter de jouer avec des inconnus... Dommage !





Star Trek Bridge Crew