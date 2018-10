Super Mario Party

disponible sur Nintendo Switch.

Mario Party est le représentant emblématique des party games, ces jeux dont le seul objectif est d’animer vos soirées avec des amis, de la famille ou quiconque partageant le plaisir de se réunir autour d’un jeu. À la manière d’un jeu de société, les participants se retrouvent autour d’un plateau de jeu et, à coups de mini-jeux, avancent et marquent des points dans l’objectif de remporter la partie.

Car les mini-jeux sont le cœur de ce Super Mario Party. Accessibles directement ou durant une partie, les 80 mini-jeux inédits proposés par Nintendo plairont aux petits et grands. Certes, ils ne débordent pas d’originalité mais ils sont bien réalisés et équilibrés, promettant des parties endiablées où chacun aura sa chance.

En effet, l’accessibilité est la grande qualité de ce nouvel opus. Faisant pour la plupart usage du gyroscope des Joy Con, les mini-jeux ne perdront personne en chemin, du joueur habitué à la grand-mère qui n’a jamais touché une manette. L’objectif de réunir autour des différentes épreuves est atteint et chacun prendra du plaisir, d’autant qu’un mode entraînement est disponible avant chaque mini-jeu et permettra à chacun de se familiariser avec les commandes en disputant l’épreuve "pour du beurre".

Même s’il est agréable de jouer au jeu en solo, celui-ci a véritablement été pensé pour être partagé. Ainsi, un léger sentiment de lassitude peut s’installer quand on joue face à la console. Heureusement, il est possible de disputer des parties en ligne, face à des inconnus. Une solution agréable mais qui fait indéniablement perdre du fun au jeu, puisqu’on ne rigole pas avec les autres concurrents.

Côté mobile, on souffle le chaud et le froid. D’un côté, on apprécie le fait de pouvoir associer deux écrans de Switch pour créer un terrain de jeu plus grand. De l’autre, l’obligation de détacher les Joy Con de l’écran empêche de jouer au jeu en étant totalement mobile. La seule solution est alors de poser sa Switch afin de profiter du titre.

Malgré ce gros point noir, Super Mario Party reste un incontournable pour les amateurs du genre. Ultra-accessible et véritablement orienté pour passer des moments de bonne humeur avec ses proches, le jeu réussit son pari sans innover mais en proposant une formule convaincante et maîtrisée.