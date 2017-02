Le casque est devenu l'un des compagnons indispensables de tout gamer qui se respecte. Que ce soit pour ne pas faire trop de bruit autour de soi, pour mieux entendre la provenance de certains sons ou encore pour communiquer avec d'autres joueurs lors de parties multijoueurs, le casque s'est imposé comme un must have. Reste alors à bien choisir le sien. Bien sûr, le confort et la qualité du son diffusé sont primordiaux. Mais d'autres détails peuvent influencer le choix des joueurs: le poids, le type de connectique, la longueur du câble, le design, etc.

Dans cette guerre des accessoiristes, on distingue deux types d'offres: les casques d'entrée de gamme et ceux qui sont plutôt classés haut de gamme. Les premiers font le choix de sacrifier la qualité du son (en premier lieu) et le confort (en deuxième lieu) afin de proposer un produit pour moins de trente euros. De l'autre côté, l'offre est à la hauteur du prix demandé. Pour un minimum de 150 euros, on trouve un casque proposant un son cristallin et très confortable à porter pendant les longues heures de jeu. Avec son GXT 353, Trust tente de combler un marché un peu délaissé: le milieu de gamme.





Proposé à 75 euros, le GXT 353 possède de nombreux atouts qui pourraient bien séduire les joueurs qui souhaitent acquérir un casque de qualité sans dépenser des sommes astronomiques. Commençons par l'avantage majeur de ce casque: la qualité du son. Pour un tel prix, et grâce au système de vibration, le son émis par le GXT 353 est d'une qualité supérieure. Les vibrations fonctionnent très bien et amplifient les basses sans donner mal à la tête au joueur. C'est un plaisir d'écouter la bande sonore d'un jeu ou même simplement de brancher ce casque à son ordinateur pour écouter de la musique. Petit défaut néanmoins de ce système, quand aucun son n'est joué, le mode vibration produit un petit souffle assez désagréable à l'oreille.

Les autres caractéristiques de ce casque sont moins convaincantes, sans manquer de qualité: le câble USB oblige le casque à être connecté directement à la console mais avec 3 mètres de longueur, la plupart des joueurs bénéficieront d'un recul suffisant. Le casque est plutôt confortable, même si il se révèle un peu trop lourd pour un usage prolongé. Attention aux grosses têtes, malgré un bandeau auto-ajustable, le casque serre un peu si votre tête est un peu plus large que la moyenne, dommage.





Le design, lui, est classique pour un casque gaming. Les côtés sont éclairés en rouge et le clignotement des leds rappelle un peu le battement d'un coeur. Le micro est également éclairé, lorsqu'il est allumé. Ce dernier, d'ailleurs, ne nous a pas frappé par sa qualité, contrairement aux écouteurs. La voix enregistrée est claire mais pas exceptionnelle, on reste sur un micro d'entrée de gamme.

En conclusion, pour ce prix et avec un son d'une telle qualité, le GXT 353 est une bonne pioche. En plus de cet atout très important, il se démarque des casques d'entrée de gamme grâce au confort de ses écouteurs et à sa construction, qui allie le design et le pratique. Néanmoins, il n'atteint pas le niveau des meilleurs casques du marché qui coûtent deux fois son prix.

Dernière petite précision: le GXT 353 est destiné à un usage sur PS4 uniquement. Il est compatible avec la plupart des ordinateurs mais toutes ses capacités n'y sont pas adaptées.