Une avalanche de jeux Nintendo

Dans le dernier Nintendo Direct Mini, Nintendo a annoncé le retour de ses meilleures licences sur Nintendo Switch. Petite surprise en plus : Dark Souls Remastered sortira aussi sur la console portable, mais également sur PS4, ONE et PC.

DARK SOULS, le premier titre de cette franchise maintenant culte d’action-RPG arrive sur Nintendo Switch dans la version DARK SOULS™: REMASTERED. Elle inclura le DLC Artorias of the Abyss et, évidemment, une petite remise en beauté à 1080p. Reste à voir si vous aurez vraiment envie de vous infliger dans un bus l’épreuve psychologique que peut représenter Dark Souls. Si la réponse est oui, rendez-vous le 25 mai !

Mario Tennis Aces quant à lui propose une nouvelle forme de compétition sportive sur Nintendo Switch. Mario débarque sur le court pour disputer des matchs d’anthologies contre une multitude de personnages. Pour la première fois depuis Mario Tennis sur Game Boy Advance, le jeu propose un mode histoire incluant une variété de missions, de combat contre des boss et d’autres surprises. Le jeu sort sur Nintendo Switch au printemps.

Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong et Cranky Kong sont de retour dans Donkey Kong Country: Tropical Freeze sur Nintendo Switch. Le jeu reprend tout le challenge du jeu original, mais y ajoute un mode « Très Facile » qui permet aux joueurs les moins expérimentés de jouer avec Funky Kong, le surfeur déjanté. Le jeu est prévu sur Nintendo Switch le 4 mai 2018.

Dernière annonce bien plus discrète du Nintendo Direct : Kirby Star Allies sortira le 16 mars 2018 sur Switch. Ces nouvelles aventures de la petite boule rose boulimique marquent un retour à la plateforme, tout en ajoutant un petit twist multijoueur à quatre joueurs en local et toujours plus de transformations de Kirby.