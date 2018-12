Jeux vidéo Vous cherchez une idée cadeau pour un fan de jeux vidéo ? Suivez le guide !

Enfants, ados ou adultes, nous avons tous des fans de jeux vidéo dans notre entourage. Et il n’est pas toujours facile de savoir quel jeu leur offrir, quand on n’y connaît rien. Voici 10 jeux qui devraient trouver une bonne place dans le cœur de nombreux joueurs en cette période de fêtes.

1. Red Dead Redemption 2

Disponible sur PS4 et Xbox One, déconseillé aux moins de 18 ans.

Le hit de cette fin d’année devrait être l’un des jeux les plus offerts en ce Noël 2018. Son monde ouvert gigantesque et ultra-réaliste, son scénario palpitant et son mode multijoueur ambitieux font de lui un choix parfait pour un grand nombre de joueurs. Attention, il faut aimer les cow-boys !

2. Super Smash Bros. Ultimate

Disponible sur Switch, tout public.

Le célèbre jeu de baston débarque pour la première fois sur Switch. Avec un nombre record de personnages (issus des univers Nintendo) et une sortie le 7 décembre, il sera à coup sûr l’une des stars sous les sapins.

3. Assassin’s Creed Odyssey

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One, déconseillé aux moins de 18 ans.

Le nouvel épisode de la saga Assassin’s Creed, et probablement le meilleur, pose ses armes dans la Grèce antique pour une épopée digne des héros de la mythologie. À ne pas manquer pour tout amateur d’aventure !

4. Pokémon Let’s Go

Disponible sur Switch, tout public.

Qu’il s’agisse de sa version Pikachu ou Evoli, le nouveau jeu Pokémon offrira de la nostalgie aux anciens joueurs et une belle découverte aux plus jeunes. Un jeu rafraîchi et très agréable, à consommer sans modération !

5. FIFA 19

Disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, tout public.

La simulation footballistique par excellence s’est dotée d’une nouveauté de taille : la Ligue des Champions. Malgré un gameplay parfois aux fraises, FIFA 19 reste incontournable pour tout amateur de ballon rond.

6. Spider-Man

Disponible sur PS4, déconseillé aux moins de 16 ans.

Un retour en fanfare pour le héros de Marvel dans ce jeu aussi beau qu’agréable. Le joueur sera plongé dans une aventure épique, digne d’un comic !

7. Battlefield V ou Call of Duty : Black Ops IIII

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One, déconseillés aux moins de 18 ans.

Battlefield V ou son concurrent Black Ops IIII défendent deux manières de voir le jeu de guerre. L’un vous plongera au cœur de la Seconde Guerre Mondiale tandis que l’autre voit les joueurs s’affronter dans un futur plus ou moins proche.

8. Forza Horizon 4

Disponible sur Xbox One, tout public.

S’il n’y avait qu’un jeu de course à retenir cette année, ce serait celui-là. Sublime, magnifiquement réalisé et un plaisir immense manette (ou volant) en main. Un must pour tout amateur de sport automobile.

9. God of War

Disponible sur PS4, déconseillé aux moins de 18 ans.

Saga mythique de la PlayStation, God of War a fait son retour cette année et a mis tout le monde d’accord par un gameplay bien calibré et une narration incroyable. Sorti en avril, il n’en reste pas moins l’un des cadeaux à offrir ce Noël.

10. Hitman 2

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One, déconseillé aux moins de 18 ans.

Des assassinats toujours aussi astucieux, des missions et des environnements variés, des graphismes légèrement retouchés et une ambiance toujours aussi particulière, ce nouvel Hitman répond parfaitement aux attentes des fans d’infiltration.