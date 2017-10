Commençons par les principales nouveautés. Il s'agit surtout du mode Carrière, complètement revisité, de la possibilité de combattre en coulisses et du nouveau mode online "Road to Glory".

Un "Mon Joueur" à la sauce NBA 2K et une Carrière complètement foirée

On sent, dans cette nouvelle façon de gérer la superstar créée par le joueur, l'inspiration du grand frère NBA 2K. Avec un hub "Mon Joueur" qui accueille la carrière et le nouveau mode Road to Glory, on remarque vite les ressemblances avec le mode "My Player" de NBA 2K: un personnage créé qu'on utilise autant pour la carrière qu'en ligne. Et avec ce nouveau hub arrivent aussi les VC (la monnaie virtuelle des jeux de sport de 2K) qui prennent une importance capitale dans cet opus puisque TOUT s'achète à coup de VC (des coupes de cheveux aux vêtements, en passant par les attributs ou les movesets). On craint que le jeu ne se retrouve sur la même pente glissante que son homologue du basket, où les micro-transactions deviennent indispensables pour avancer dans le jeu.





Concernant le mode Ma Carrière, il fait peau neuve mais ne se débarrasse pas de son principal souci: le manque de cohérence. Les matches s'enchaînent, parfois interrompus par des cinématiques nous permettant de comprendre l'enjeu, parfois sans rien car le scénario fait "une pause". On a l'impression que certaines dates déclenchent l'avancement du scénario qui, sans celles-ci, s'arrête et laisse le joueur dans l'incompréhension et l'attente de la suite. La nouveauté de ce mode Carrière était le retour de la possibilité de se promener dans les backstages. Là aussi, c'est un échec puisque les coulisses sont presque vides et inutiles et qu'il s'agira, pour la plupart du temps, de faire des aller-retours entre le parking et la salle de production. On sent pourtant dans le scénario l'envie de profiter de cette nouveauté, peut-être à outrance d'ailleurs puisque les combats et interviews en coulisses se multiplient de façon complètement démesurée. Comptez en plus le nombre de "promos" à exécuter dans le ring et on se retrouve dans une carrière où le joueur n'a aucun contrôle et où le catch passe finalement au second plan. Bref, un scénario avec peu d'intérêt, aucune rejouabilité et des scènes répétitives: ce mode Carrière 2.0 ne convaincra pas grand monde.





Le mode Road to Glory est une bonne surprise. Il faudra, avec son catcheur créé, affronter d'autres joueurs en ligne pour monter dans le classement et obtenir des récompenses. Mais là aussi, ceux ayant dépensé plus d'argent dans le jeu et donc ayant pu mieux développer leur avatar seront très avantagés lors des affrontements.





