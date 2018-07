Livres/BD Mais c'est aussi son ouvrage le plus complexe et le plus abouti. Entretien.

Maramisa. Un nom comme une promesse, comme un enchantement, un envoûtement. Cité plusieurs fois millénaire, point d’ancrage éphémère d’un peuple en perpétuel exil, Maramisa, c’est aussi le rêve d’un milliardaire qui aspire à arrêter le temps. Pour arriver à ses fins, toutes les folies sont permises. Y compris celle d’embaucher un archéologue et écrivain et de reconstruire, en plein désert, cette ville rêvée. Mais au-delà de ce désir mégalomaniaque se cachent d’autres ambitions, plus effrayantes. Ce que va découvrir, à son corps défendant, Charles Vinel.