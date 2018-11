Observer les abeilles à l’œuvre, c’est, pour Didier Van Cauwelaert, observer la solidarité, la flexibilité de l’emploi et l’intelligence même. "On ne peut pas passer à côté de ce modèle", sourit-il. Tout ça dans un cerveau d’un milligramme. "Le plus extraordinaire, c’est ce qu’elles en font, de ce potentiel", poursuit celui qui, depuis plus de trente ans, s’intéresse de près aux hyménoptères. Après leur avoir consacré un premier beau livre chez Michel Lafon, le voici donc de retour en librairie, au rayon jeunesse, avec Et si tu étais une abeille ?, un livre ludique et didactique que l’Éducation nationale n’a pas tardé à recommander à ses professeurs.

S’adresser aux enfants demande un gros travail de vulgarisation ?

"Il faut trouver le bon point de vue, l’angle. D’un coup m’est venue l’idée du jeu de rôle : pour vraiment comprendre ce qui se passe dans la ruche, il faut s’imaginer faire tous les métiers de la ruche, ou bien n’en faire qu’un - c’est-à-dire être reine. Donc je pose la question : et si tu étais une abeille, ce serait quoi, ta vie ? Ça a permis de regrouper toutes les informations qui parleraient aux enfants."

