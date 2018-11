"Toujours y croire", c'est ce qu'affirme le premier roman d'Iris Mittenaere. Cependant, ce n'est pas le message que ses lecteurs ont choisi de retenir. Ces derniers se sont surtout attardés sur quelques lignes qui peuvent prêter à confusion.

"Pour me plaire, un homme doit avant tout me faire rire. Dans la vie j’ai besoin de m’amuser, que ce soit dans mon métier ou dans ma relation amoureuse. Il doit aussi être autonome, ne pas me prendre la tête sans arrêt et respecter mon espace, ma liberté. C’est très important pour moi. Physiquement, je n’ai pas de type défini. Mais je suis très sensible aux yeux expressifs et à ce que dégage le regard", s'est ainsi livrée la jeune femme.

Si ces messieurs pouvaient se réjouir de cette déclaration, ils ont surtout choisi de la tourner à la dérision. "Mytho, t'es sortie avec Kev Adams", réagit ainsi un twittos au sujet de l'importance accordée par Iris à l'humour de son compagnon.

Des tweets qui abondent depuis la sortie du livre ce 7 novembre.