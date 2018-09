Cet ouvrage dans lequel Hitler a dévoilé entre 1924 et 1926 sa théorie raciale et son antisémitisme a été publié par l'éditeur néerlandais Prometheus, selon les informations de la VRT.

Hitler a écrit "Mein Kampf" alors qu'il était en prison après un coup d'Etat manqué. S'il est possible de rééditer ce livre c'est parce que les droits d'auteur ont expiré en 2015. En Allemagne, la version annotée est même devenue un best-seller en 2016.

Il n'est d'ailleurs pas très compliqué de se procurer la version en ligne. C'est pour cette raison que Prometheus a décidé d'éditer une traduction scientifique avec des commentaires critiques. Une première en néerlandais, écrite par l'historien et biographe hitlérien Willem Melching. Celui-ci a voulu rendre le bouquin plus lisible que la version allemande, qui comporte près de 4.000 notes de bas de page. A la place, il a décidé d'écrire une introduction avant chaque chapitre, ce qui rend la lecteur plus simple.

L'écrivain ajoute cependant, "je ne vous recommande pas de lire "Mon combat" du début à la fin: vous ne dormirez pas bien".