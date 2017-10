L'auteur américain George Saunders a remporté le prestigieux Man Booker Prize, qui récompense une oeuvre de langue anglaise, mardi soir à Londres pour son ouvrage "Lincoln in the Bardo". Le jury a estimé que le roman, qui relate la morte du fils d'Abraham Lincoln était "profondément original". George Saunders devient le deuxième auteur américain à décrocher le prix, après la victoire l'an dernier de Paul Beatty, pour son roman "The Sellout".

Son premier roman de format classique explore la mort du fils d'Abraham Lincoln, Willie, à l'âge de 11 ans au travers des récits de plusieurs centaines de narrateurs qui s'entrecroisent.

"La forme et le style de ce roman profondément original donnent naissance à un récit spirituel, intelligent extrêmement émouvant", a commenté Lola Young, présidente du jury.

George Saunders, un Texan de 58 ans réputé pour ses nouvelles et ses longs articles de magazines, enseigne à l'université de Syracuse, capitale de l'Etat de New York.

Ses ouvrages sont peu traduit mais on peut néanmoins lire en français "Grandeur et décadence d'un parc d'attraction", "Pastoralia" et "Dix décembre".