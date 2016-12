24 décembre et rien à glisser sous le sapin ? Quelques incontrounables pour tous les styles et toutes les bourses.

Quelle pépinière !





Le Journal des 7 à 77 ans a disparu des kiosques depuis 1988. Mais cette année, pour les 70 ans de sa naissance, Le Lombard a eu l’excellente idée de sortir un recueil qui rappelle la formidable odyssée de ce magazine. Une brique qui remet dans l’œil la plupart des grandes séries qui sont nées dans ce magazine. Impressionnant, comme le poids de ce recueil. Prix : +/- 50 €

Fascinante Inde





Maryse (scénario) et Jean-François Charles (dessin) bouclent avec cet opus leur grande saga indienne. Comme toujours avec ce couple, l’Histoire se confond et se conjugue au rythme des petits travers et des grandes passions. L’Inde mise en images par Jean-François Charles est absolument époustouflante et la patte de Maryse la garnit de quelques épices très féminines et sensuelles. Faussement léger, comme toujours avec ce vrai couple de feuilletonistes. Cet opus est le 10e et le dernier de cette saga.Prix : +/-14 €.

Le combat ordinaire





OK, ce n’est pas une nouveauté. OK, pas certain qu’il y ait une version intégrale qui soit sortie cette année, mais si vous voulez faire découvrir une bande dessinée à un amateur ou pas du IXe art, optez, les yeux fermés, pour Le combat ordinaire de Manu Larcenet. Quatre tomes qui racontent le parcours et les interrogations d’un jeune photographe globe-trotter revenu sur ses terres. Un grand gosse mal équarri qui va construire un foyer, voir naître ses enfants et disparaître, petit à petit, les repères de son enfance. La vie quoi, mise en scène par un phénoménal Manu Larcenet.

Prix : +/- 40 €.

Le trône de l'enfer





La série Game of Thrones a trusté toutes les récompenses en télévision. Une version BD existe aussi. Nettement moins connue parce que très codée Comics américain. Mais le boulot est bien fait. Une version intégrale de… 750 pages vient de sortir chez Dargaud, un format plus compact qui permet de garder un poids supportable et un prix plus que correct de +/-29 €.

Il y a de l'orage dans l'air





Yann (scénario) et Henriet (dessin) ont une passion commune pour l’aviation. Leur rencontre autour d’un récit aérien était donc tout à fait prévisible. L’histoire débute au début des années 30 en Silésie autour de trois enfants qui rêvent, eux aussi, d’aviation. Mais la guerre approche et les trois jeunes vont être contraints de se séparer et de prendre des chemins diamétralement différents. Une intégrale superbe (regroupant les trois tomes du premier cycle) assortie d’une interview des auteurs et de quelques magnifiques pages de croquis.

Prix : +/- 35 €.