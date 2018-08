Livres/BD Le mari de Vanessa Paradis sort. Une merveille d’humour et de tendresse

C’est l’histoire d’un auteur que l’inspiration a quitté, tout comme sa femme et bientôt son fils, qui s’apprête à entreprendre un grand voyage. L’histoire d’un homme un peu désœuvré, qui passe ses journées à regarder des émissions de téléréalité en picolant. Deux petits faits, d’apparence anodine, vont pourtant le sortir de son train-train mortifère : d’abord le coup de fil d’un producteur qui voudrait acheter les droits de son livre, ensuite un mail venu d’Afrique, envoyé par un ami qui lui demande son aide, financière, évidemment. Le télescopage de ces deux événements va provoquer une cascade de situations hilarantes, de quiproquos, de scènes burlesques dignes de Jacques Tati. Au milieu de tout ça, pourtant, il y a une infinie tendresse - du père pour son fils et pour le monde - et beaucoup de poésie, qui affleure à chaque page.

(...)