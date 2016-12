L'album Tintin au pays des Soviets sortira pour la première fois en couleurs, le 11 janvier 2017. C'est la seule aventure du reporter qui n’avait jamais été colorisée, c'est aussi la toute première bande dessinée d'Hergé et le point de départ de l'extraordinaire saga Tintin.

Pour fêter ce grand événement, les Éditions Casterman et Moulinsart organisent un concours participatif sur Internet.

Vous aimez Tintin ? Dites-le en mots ou en images… et tentez de gagner un voyage à Moscou et des albums collector.

COMMENT PARTICIPER ?

Ce concours propose deux épreuves distinctes. Celles-ci devront être accompagnées des hashtags suivants:





Epreuve 1 :

Imaginez l'article que Tintin aurait rédigé au cours de son voyage au pays des Soviets en 1929 et postez-le publiquement sur Facebook.

OU

Epreuve 2 :

Prenez une photo inspirée de Tintin au pays des Soviets, postez-la publiquement sur Instagram ou sur Facebook.

LE JURY :

Un jury composé de représentants de Moulinsart et Casterman déterminera les gagnants parmi les 5 articles et 5 photographies ayant été les plus aimés, partagés et commentés.

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve de notre règlement consultable ici.

Notre règlement a fait l’objet d’un dépôt devant huissier de justice.

Le concours est ouvert du 22 décembre 2016 à 08h00 au 23 janvier 2017 à 20h00 (CET), en langues française et néerlandaise.