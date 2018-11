"The Testaments". C'est le nom du "sequel" (suite en anglais) du roman "The Handmaid's Tale" (traduit en français pas "La Servante écarlate"), sorti en 1985. Ce livre, depuis adapté en série télévisée, raconte l'histoire d'une société dystopique, dans laquelle le taux de natalité est au plus bas et crée un dysfonctionnement majeur. La date de sortie pour la suite est confirmée pour septembre 2019. Aucune information sur une traduction française n'a encore été annoncée.





Sur son compte Twitter, l'écrivaine canadienne de 79 ans a déclaré que l'histoire se déroulerait 15 ans après la dernière scène du premier livre et serait narrée par trois personnages féminins. Rien n'indique donc encore que l'on en saura plus sur Offred dans ce deuxième roman.





Cependant, la deuxième saison de "The Handmaid's Tale", diffusé sur Hulu aux Etats-Unis, qui puise son inspiration ailleurs que dans le roman, raconte la suite des aventures d'Offred dans la République de Gilead. Il ne faudra dès lors pas confondre la suite de la série avec la suite du roman.