Livres/BD Les villages préférés des Français rassemblés dans un livre qui invite au voyage

Si ce soir, on va tous préférer la Belgique, une fois le match terminé (et gagné) et la Coupe du Monde ramenée au Plat Pays, vous serez nombreux à prendre la route direction… la France, qui reste l’une des destinations préférées des Belges pour les vacances.

Nous sommes loin, d’ailleurs, d’être les seuls à apprécier l’Hexagone quand il s’agit de souffler un peu ou de partir à la découverte d’un pays aux multiples visages. Mer et montagne, campagne, petites bourgades et grandes villes attirent, chaque année, 89 millions de touristes !