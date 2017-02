En effet, un chercheur aurait reconnu l'écrivain français à la 38e seconde d'une vidéo d'un film de mariage qui date de 1904. Ce jour-là, Marcel Proust, si c'est bien lui, assiste au mariage d'Armand de Guiche et d'Elaine Greffulhe en l'église de la Madeleine à Paris. Le film est un don de la famille de la mariée au Centre national du cinéma. Le caractère exceptionnel du document est précisé dans le Monde par Jean-Pierre Sirois Tahan, professeur à l'université de Laval. "Jusqu'à maintenant, on ne connaissait aucun film avec Marcel Proust, seulement des photographies."





Mais au fait, comment peut-on reconnaître Marcel Proust ? Selon le professeur, plusieurs éléments du document permettent de l'identifier. D'abord, de façon assez évidente d'après le professeur, il y a une ressemblance physique entre l'homme sur la vidéo et les photos connues de l'écrivain parisien. Ensuite, non seulement on sait qu'il était présent à ce mariage, mais en plus, affirme M. Sirois Tahan, on sait qu'il s'y est rendu seul, comme cela semble être le cas de l'homme descendant les escaliers de l'église. Enfin, dernier élément qui confond Marcel Proust : sa tenue vestimentaire. Alors que tous les invités présents sont habillés d'une jaquette et coiffés d'un haut-de-forme, l'homme en question porte un chapeau melon et un pardessus gris perle, comme il en avait l'habitude.

Un autre spécialiste interviewé par Le Monde confie son émotion créée par cette vidéo. "J’ai été très ému de découvrir cette archive, car c’est la première fois que l’on voit Proust en mouvement". De l'émotion mais aussi de l'espoir, que d'autres archives puissent un jour ressortir. "La dernière chose qui nous manque, maintenant, c’est sa voix , ajoute-t-il. Mais cela prouve en tout cas qu’il y a toujours des choses à découvrir et peut-être que d’autres trésors dorment dans des films de famille"