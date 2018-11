C'est le 18 novembre 1928 que Mickey nait officiellement, avec la première projection de "Steamboat Willie", premier dessin animé avec bande sonore, dont le héros n'est autre que la souris imaginée par Walt Disney et Ub Iwerks.

Mickey apparaitra ensuite en bande dessinée en janvier 1930 (sous forme de "strip"), avant qu'un magazine lui soit consacré en France en 1934: c'est le Journal de Mickey, qui a toujours bon pied bon oeil et reste un phénomène dans la presse pour enfants en France (97.000 exemplaires et 1,3 million de lecteurs en moyenne par semaine).

Pour célébrer l'anniversaire de son personnage éponyme, le Journal de Mickey et ses publications soeurs (Mickey Parade Géant, Mickey Junior et le dernier-né, Mon premier Journal de Mickey) ont préparé toute cette année des surprises pour leurs lecteurs, qui, après un premier hors série de 270 pages au printemps, vont culminer avec la sortie de ce collector de 420 pages, tiré à 100.000 exemplaires.

Un ouvrage qui vise à séduire un public large: outre les enfants, le hors série veut aider les plus grands à "retomber en enfance", et répondre à la curiosité des fans de Disney, très nombreux en France, a dit à l'AFP Edith Rieubon, rédactrice en chef du Journal de Mickey.

Parmi les pépites de ce numéro collector, des planches signées de Floyd Gottfredson qui a dessiné Mickey pendant plus de 30 ans à la suite de Walt Disney, et dont le style fait référence. C'est lui qui avait inventé le "fantôme noir", l'un des ennemis insaississables de Mickey.

Et parmi les oeuvres contemporaines, une superbe histoire pleine de poésie dans les sables du désert.

Pourquoi les histoires de la petite souris traversent-elles aussi bien les générations?

Pour Edith Rieubon, l'ingéniosité de Walt Disney qui a toujours misé sur l'innovation (cinéma, parcs d'attraction, produits dérivés...) y est pour beaucoup, ainsi que les "multiples facettes" du personnage, tour à tour complice d'une petite bande d'amis (avec Minnie, Pluto, Dingo...), enquêteur qui résout des mystères, ou aventurier qui explore la planète.

Mais surtout, "quoi qu'il arrive, on reste toujours dans la bonne humeur, et on revient toujours à Mickeyville, sans trop de mal et après avoir vécu plein de choses", dit-elle.