Philippe Geluck a été invité par BFM TV à parler de certains de ses dessins, lui qui vient de sortir deux nouveaux livres : "Geluck pète les plombs" et "Le chat pète le feu".

Dans l'une de ses œuvres, on y voit un cercueil ouvert rempli de billets avec comme titre "Mais où se cache Johnny ?"

Un dessin qu'il a décrypté à la chaîne française. "Je suis un petit peu heurté - un petit peu est un euphémisme - par ces hommages nationaux rendus en quelques mois à deux grands fraudeurs fiscaux: Aznavour et Johnny", explique le Belge. "Je trouve ça indécent de la part d’un pays qui devrait se battre contre l’évasion fiscale de déposer un drapeau tricolore sur le cercueil de gens qui ont volé le peuple français."

Pour Philippe Geluck, les deux artistes ont volé le contribuable. "Ce sont deux grands artistes, mais de quel droit on vole le contribuable?", se demande l'homme de 64 ans. "Si on arrivait à juguler la fraude fiscale en Europe, il n’y aurait plus de dette et tout le monde aurait un emploi, payé correctement."