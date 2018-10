En 80 ans, Spirou a déjà vécu mille vies. De Rob-Vel à Yoann et Velhmann en passant par Franquin, Fournier, Tome&Janry et on en passe, les auteurs qui ont présidé à sa destinée l’ont envoyé de par le monde, et au-delà, flanqué de son ami Fantasio. Spirou a toujours été de son temps et s’est fondu dans toutes les époques qu’il a traversées, mais il est une constante qui traverse toutes ses aventures : le groom-aventurier s’est toujours rangé du côté des plus faibles.

Ce parcours irréprochable a amené le Haut-commissariat des droits de l’homme des Nations unies à nommer Spirou "défenseur des droits de l’homme", jeudi, au Palais de Chaillot, devant la salle Jean Vilar où a été signée la déclaration universelle des droits de l’homme, le 10 décembre 1948.

(...)