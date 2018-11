Il faudra s’y faire : en matière de littérature, aussi, les réseaux sociaux sont en train de faire bouger les lignes. Évidemment, ce n’est pas demain que les plus grands auteurs délaisseront le papier pour s’essayer à la publication de romans en ligne, mais certains, plus curieux (et plus courageux ?) que d’autres ont d’ores et déjà décidé de se lancer dans l’aventure.

C’est le cas de James Patterson qui a, depuis des années, compris que pour tirer son épingle du jeu dans le monde de l’édition, il fallait se diversifier. Il fut ainsi le premier à dépasser le million de livres numériques vendus, en juillet… 2010 !

Cette fois, donc, c’est sur l’application de messagerie de Facebook, Messenger, qu’il a décidé de sévir. The Chef, c’est le titre de l’ouvrage qu’il y publie, invitant ses lecteurs/internautes à interagir avec les personnages et, pourquoi pas, à y mettre leur grain de sel.

Après avoir publié des dizaines de livres - en français chez Lattès -, James Patterson, né le 22 mars 1947 à Newburgh et désigné par Forbes, en 2012, comme "l’écrivain le mieux payé au monde" avec 94 millions de dollars de revenu annuel - change donc de format et… s’amuse beaucoup. Car, évidemment, le Web permet des fantaisies que l’on n’imagine pas sur un support papier. "Voyons voir quel enquêteur vous faites", souligne ainsi Patterson en s’adressant directement à son lecteur. Car dans The Chef, il s’agit, évidemment, de résoudre une enquête policière. Laquelle implique le chef d’une chaîne de restaurants mais également un détective, Caleb Rooney, lui-même accusé de meurtre. D’entrée de jeu, vous pourrez cliquer sur une petite vidéo reprenant les déclarations de Rooney et avancer dans l’intrigue en choisissant l’émoji Couteau. Ce projet ludique n’existe, pour l’instant, qu’en anglais… Mais pourrait en inspirer d’autres.