Il y a environ deux ans, François Troukens, ex-braqueur originaire du Brabant wallon, poussait les portes de RTL-TVI pour y présenter le magazine Un crime parfait ? Une arrivée qui en a étonné plus d’un quand on connaît le passé tumultueux de l’homme qui a défrayé les chroniques judiciaires dans les années 90, notamment suite à des braquages de fourgons. "J’assume mon passé et m’en sers pour expliquer certaines choses dans le magazine", nous confie François Troukens qui s’est lancé dans plusieurs autres projets pour la rentrée prochaine.

"Depuis que je suis tout petit, j’ai la maladie de l’écriture. J’adore ça !", explique le présentateur qui sortira sa première bande dessinée intitulée Forban, le 13 octobre prochain aux éditions Le Lombard. Un one shot pour les ados et les adultes, illustré par Alain Bardet et intimement inspiré de la vie de François Troukens. "L’histoire est assez romancée et propose une réflexion sur le monde carcéral", indique l’ancien braqueur qui sera incarné par le personnage de Franck, un jeune homme placé en détention, "la véritable école du crime", suite au braquage de plusieurs fourgons blindés. "On voit également comment l’arrivée de son enfant a changé la vision qu’il avait des choses", nous explique Clémentine de Lannoy, éditrice des éditions Le Lombard.

Le parcours peu commun de François Troukens sera également à découvrir dans son autobiographie intitulée Armé de résilience (titre provisoire) dont la sortie est prévue le 2 novembre prochain aux éditions First. "François y évoque sa vie depuis son enfance. Il y parle de son passé mouvementé, de ses années de cavale, de son arrestation, mais également de son arrivée à la télévision et du cinéma", nous explique Laurent Boudin, directeur éditorial des essais et documents aux éditions First, qui a été séduit par le parcours de vie intéressant de François Troukens. "Il a réussi à se réinventer après tout ce qu’il a connu dans la vie."

Bientôt au cinéma

Passionné d’écriture, François Troukens l’est aussi du grand écran. Cela fait d’ailleurs plusieurs années que ce dernier travaille sur Tueurs, la stratégie de la tension, son premier long-métrage inspiré des tueries du Brabant et diffusé dans les salles obscures à partir du 6 décembre prochain. "C’est une petite histoire de braqueurs - mais ce n’est pas que ça ! - qui se retrouve dans la grande histoire, dans une grande affaire politique. Mais ce n’est pas un film manichéen, il n’y a pas les bons d’un côté et les gentils de l’autre", nous confiait il y a environ un an François Troukens qui s’est entouré d’acteurs tels que Bouli Lanners, Olivier Gourmet ou encore Natacha Régnier (trois des membres d’un prestigieux casting) pour faire ses premiers pas au cinéma.