Le chanteur pop George Michael s'est éteint à l'âge de 53 ans, a communiqué dimanche soir son agent cité par la BBC.

La star, qui a entamé sa carrière avec le groupe Wham! dans les années 1980 et l'a ensuite poursuivie en solo, "s'est éteint en paix à la maison". Le chanteur pop, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, était mondialement connu entre autres pour les titres "Wake Me Up Before You Go-Go" et "Last Christmas", enregistrés avec Wham!.





Voici dix des plus grandes chansons de l'artiste:

- Wake Me Up Before You Go-Go (avec Wham!) (1984)





- Freedom (avec Wham!) (1984)





- Everything She Wants





- Careless Whispers (1984)





- Last Christmas





- I Want Your Sex





- I Know You Were Waiting For Me (en duo avec Aretha Franklin) (1987)





- Don't Let The Sun Go Down On Me (en duo avec Elton John) (1991)





- Jesus To Child (1996)





- Freeek ! (2002)