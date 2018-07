"À travers le choriste amateur, c’est le peuple qui chante et qui va rendre hommage à son tour au Taulier, à celui que nous aurions tant aimé recevoir de son vivant", souligne Michel Dumazert, président du festival des Fous chantants d’Alès, auprès de l’AFP. Une manière de dire au chanteur, décédé le 5 décembre 2017 "merci de nous avoir fait tant vibrer".

Au programme de ces vendredi et samedi ? Sur les vingt morceaux repris de Johnny Hallyday, quatre de ses titres seront interprétés par Christophe Maé et des choristes amateurs venus du monde entier pour ces deux concerts dans les arènes d’Alès. Selon les organisateurs, les 3.800 places du concert en hommage à Johnny Hallyday, initialement prévu sur une seule date le 28 juillet, se sont vendues en trois semaines. Face à ce succès, une seconde date a donc été ajoutée ce 27 juillet (plus d’infos ci-dessous).

Pour rappel , les Fous chantants sont devenus une véritable institution au fil des années. Association composée de bénévoles venus des quatre coins du monde, le festival a répété cet événement dédié à Johnny pendant plus de huit jours dans le fort Vauban, comme en attestent plusieurs vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Depuis vingt et un ans, les Fous chantants honorent de même chaque année un artiste. Lors de la toute première édition, il s’agissait de Jean Ferrat. Quant à l’année dernière, histoire de souffler les vingt bougies de ce spectacle pour le moins atypique, ce fut au tour de Florent Pagny d’avoir les honneurs de cette invitation.

En cette année 2018, les organisateurs n’ont pas pu faire l’impasse sur l’idole des jeunes parti trop tôt en invitant 800 choristes pour immortaliser ce moment. Ils présentent d’ailleurs l’événement comme le "plus grand hommage national rendu par son public" à la star disparue. De quoi redonner le sourire à la famille du Taulier. À commencer par Laura Smet, qui vient de poster une photo où la fille de Johnny Hallyday dînait en famille, en compagnie de Charles Aznavour. "Le père spirituel de mon père."