Curieuse ambiance que celle qui régnait samedi au cœur de Londres. Plongée sous un soleil de plomb, la capitale britannique vibrait au rythme de trois événements : le quart de finale de Coupe du Monde qui opposait l’Angleterre à la Suède, la Gay Pride et la cinquième édition du British Summer Time, festival organisé à Hyde Park, le Central Park londonien. Ce dernier accueillait un événement très attendu justifiant une journée complètement sold out : le concert célébrant les quarante ans d’un groupe aussi inclassable que légendaire, The Cure.

(...)