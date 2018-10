Ces dernières années, Adeline Blondieau n’avait pas ménagé son (double) ex-mari, Johnny Hallyday, l’accusant notamment de viol en 2015. Mais le temps a passé, le Taulier s’en est allé et Adeline a décidé, une fois pour toutes, de tourner la page. Elle a donc mis aux enchères, chez Drouot, tous les souvenirs de sa vie avec Johnny. Non sans avoir publié, dans le catalogue de la vente, un texte qui ne pouvait que toucher les fans et les collectionneurs. "Quand Johnny est mort, j’ai été submergée par une tristesse bien plus grande que je ne m’y attendais. La mort change notre regard sur le passé. Elle nous pousse à pardonner, à tourner une page, à ne garder que le meilleur. Pour faire mon deuil, je me suis replongée dans l’histoire passionnelle, de presque 10 ans, que nous avions vécue. J’ai pris le temps de comprendre qui était l’homme que j’avais épousé ", écrit-elle.

Cela n’a manifestement pas suffi à encourager les acheteurs à mettre la main au portefeuille puisque le clou de la vente, la robe de mariée qu’Adeline portait lors de sa première union avec le chanteur, est parti, d’après Closer, pour 11.000 € quand elle était estimée entre 12.000 et 15.000.

Tant qu’à aligner les chiffres, on ne manquera pas celui-ci : 300.000. C’est le nombre d’exemplaires de Mon pays, c’est l’amour, écoulés en un seul jour. Un véritable record pour le 51e album de l’idole des jeunes qui était disque de platine le jour même de sa sortie, grâce aux 100.000 précommandes, notamment sur Internet.

Une frénésie à laquelle Laura, la fille de Johnny et Nathalie Baye, a préféré couper en s’envolant pour New York où elle présentait, ce week-end, son premier court métrage en tant que réalisatrice…