"C’était surréaliste ! Il y avait plein de détails auxquels je n’avais pas pensé, raconte Alice on the roof, à peine sortie du bassin de Nemo 33 à Bruxelles où elle performa à cinq mètres de profondeur ce lundi soir. J’étais vraiment dans ma bulle. J’essayais de faire des blagues et je n’entendais rien, j’étais vraiment déconnectée. C’était marrant (rire) ! Et puis surtout la vue ! Des corps flottant un peu pâles comme ça et surtout sans la tête, un peu coupée comme ça, c’était vraiment marrant comme expérience. J’ai vu deux trois abdominaux passer aussi c’était très agréable, j’en referai des prestations comme celle-là. Ou alors, je demanderai aux gens de venir en maillot (sourire) !"

Avant de démarrer le concert, Alice était en effet accompagné d’un moniteur qui lui tendait de l’oxygène pour descendre à cinq mètres de profondeur et rejoindre une bulle transparente au fond de l’eau où étaient installés son piano et son micro. Le public se retrouvait ainsi autour d’elle dans la piscine avec masques et tubas. Cinquante privilégiés ont ainsi pu écouter le son en surface mais également sous l’eau car il était diffusé à l’aide de haut-parleurs aquatiques. "Par moments, sous l’eau, à une certaine profondeur, on entendait plus que le son de sa voix, comme si c’était une sirène", glisse Vincent, un fan présent dans le bassin.

Un concert eau-dible

"Cela fait deux semaines que mon producteur Alexandre Pinchart est dessus car, techniquement, c’était très compliqué, poursuit Alice Dutoit, de son vrai nom. Je ne sais pas si on a réussi à avoir le son dans l’eau avec les baffles aquatiques car une heure avant les batteries étaient à plat. Il faisait extrêmement chaud avec les doigts qui glissent et tout. Puis le son et le fait de ne pas entendre les gens, c’était drôle. Parfois des mecs en tubas passaient, je n’avais jamais vu ça. Je n’avais jamais fait de plongée mais j’ai dû faire un baptême obligatoire il y a un mois parce qu’il faut s’habituer à la pression pour éviter que les tympans ne pètent. Jusqu’au dernier moment, j’avais peur de m’électrocuter si j’avais ma bouche mouillée et chaussures trempées… Mais ça va, les techniciens avaient bien pensé le truc !" Une idée farfelue, à laquelle a aussi participé Henri Pfr venu enregistrer des images pour un futur clip. "On avait fait une liste de plein d’endroits insolites pour la tournée. Mais celui-ci était l’idée d’Alex. Je pense qu’il s’ennuie beaucoup dans sa vie donc il avait envie d’un peu de peps (rires) . Voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (rire) ? Mais c’était gai, je m’en souviendrai toute ma vie !"

Ses grands-parents, Edith et Willy, ont même pris possession des platines en surface juste après le concert de leur petite-fille, Alice. "J’ai failli sauter dans l’eau, tellement j’avais chaud !" confesse Willy.

Après Nemo 33 à Uccle ce lundi, place à une croisière dans la cité ardente, pour un bateau concert sur les cours d’eau de Liège (capacité 150 personnes) ce mardi et ce soir… direction Sirault (située dans la province du Hainaut) chez ses grands-parents justement. Avant encore deux autres endroits insolites jusqu’à vendredi.