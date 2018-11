"On va faire un essai mais tu m’entends Nicolas ?, lance Alice à son violoniste Nicolas Stevens lorsqu’on arrive dans les célèbres studios de musique ICP à Bruxelles début septembre. "Non, mais ce n’est pas grave, on va se sentir à travers la vitre !"

Alice est au piano, ses musiciens derrière la vitre et l’ancienne candidate de The Voice Belgique donne ses consignes à Arno, situé juste devant elle, telle une vraie maman aux petits soins pour l’artiste ostendais qui va, lui aussi, bientôt sortir un nouvel album. "Ça va, tu n’as pas trop chaud ?" "Non, ça va", rétorque-t-il avec sa voix rauque. "Allez, faisons encore une prise, just one for the rock !" Douce, sensible et touchante, cette cover de Claude François révèle être une superbe ballade au son cristallin, clair et chaleureux. Frissons garantis ! "C’est la première fois pour moi dans un vrai studio", nous glisse Alice Dutoit de son vrai nom, qui avait déjà invité l’interprète des Filles du bord de mer dans son clip Malade, avant d’enregistrer cet album de 11 chansons. "D’habitude, je compose chez moi sur mon ordi, j’étais toute stressée… Et puis Arno est quelqu’un d’extraordinaire. J’ai beaucoup de pudeur et de respect pour lui. J’ai toujours voulu faire un duo avec lui et je suis heureuse qu’il ait accepté de faire partie de mon histoire."

Pourquoi avoir voulu reprendre ce morceau de Cloclo ?

Alice. "Je me souviens l’avoir entendu sur une chaîne télé quand j’étais petite ; j’avais adoré le côté bon enfant et un peu niais. Ce côté vintage sympa. Il y a 2,3 ans, (...)