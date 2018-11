Pas de panique, Angèle revient pour deux dates supplémentaires.

Après une tournée sold out en Belgique (Gand, deux Ancienne Belgique, Liège, Anvers en novembre et Forest National le 25 mai prochain) mais aussi en France (23 dates en province et 7 dates à Paris dont 4 Zénith), la jeune prodige belge revient pour deux concerts au Lotto Arena d’Anvers le 10 novembre 2019 et au Palais 12 le 19 novembre 2019. Serait-ce la loi de Murphy, cette success story ?



Tickets sur livenation.be.