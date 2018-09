Ce n’est plus une ascension fulgurante, c’est un envol stratosphérique que connaît Angèle. Voyez plutôt : ses deux concerts des 26 et 27 novembre à l’Ancienne Belgique étant complets (2.000 personnes par soir), elle dévoile ce vendredi une date à Forest-National ! Le 25 mai prochain, elle se produira donc devant quelque 8.000 spectateurs, ni plus ni moins.

La jeune Bruxelloise qui aura 23 ans le 3 décembre n’arrête pas de surprendre son monde, elle qui court d’interviews en plateaux télé et en studios de radio pour assurer la promotion de son premier album, Brol, à paraître dans une semaine très exactement. Toujours très inspirée, sa reprise piano-voix de La chanson de Prévert, de Serge Gainsbourg, interprétée sur France Inter fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Rares sont les artistes qui connaissent un tel engouement avant même d’avoir sorti un album. On se souvient des débuts de Loïc Nottet. Lui aussi n’avait pas encore sorti son premier album qu’il remplissait déjà l’AB à deux reprises en quelques minutes en avril 2017 avant de se frotter à Forest-National par deux fois. Différence de taille cependant, Loïc Nottet s’était déjà offert une visibilité exceptionnelle en participant à The Voice Belgique et surtout à Danse avec les stars qu’il a remporté.

En attendant de découvrir l’interview d’Angèle dans les pages de votre DH, scrutez bien les sites - officiels - de mise en vente de tickets car il se pourrait que cette date d’Angèle du 25 mai à Forest-National soit elle aussi rapidement sold out.