Une fois n'est pas coutume, la presse et le public sont unanimes: l'Arcade Fire version 2017 est absolument impérial sur scène. En tournée mondiale depuis le début du mois de juin, le groupe vient d'offrir aux festivaliers européens le meilleur show de l'été et s'apprête à déferler comme un ouragan sur les stades américains. Comme nous avons pu le constater à RockWerchter il y a quelques semaines (lire notre chronique ci-dessous), les concerts de la bande de Win Butler et Régine Chassagne sont puissants, dansants, émouvants, et les morceaux du nouvel opus "Everything Now" - dont la sortie est prévue ce vendredi - s'intègrent parfaitement dans l'univers développé par les Canadiens depuis la sortie de leur premier album en 2004.

© JC Guillaume



Un son euphorique

Après la furie du live, vient donc le temps de l'écoute à tête reposée. D'emblée, "Everything Now" impose un rythme. La plage d'ouverture qui donne également son nom à l'album est une petite pépite de dance music. Une sorte de prolongement logique du précédent opus, "Reflektor", avec la puissance mélodique de "The Suburbs" et la gravité accentuée des paroles de Win Butler. La plupart des groupes de rock contemporains ajoutent une tonalité dance, funk ou electro à leur son pour le faire évoluer. Arcade Fire va plus loin. Le groupe ne mélange pas les styles mais s'en empare pour mieux se les réapproprier et totalement les intégrer dans leur univers. "Everything Now" ne propose pas un mélange de styles, mais du Arcade Fire pur jus dont la palette a simplement continué à s'élargir avec une maturité et une cohérence déconcertantes.

"Signs of Life" et "Creature Comfort", les deux pistes suivantes, poursuivent dans la veine même si l'on sent davantage l'influence de Thomas Bangalter, la moitié de Daft Punk qui a succédé à James Murphy (LCD Soundsystem) à la production. Le son est dansant, presque euphorique et en opposition totale avec les textes mélancoliques de Win Butler qui aborde frontalement les questions du vide, du suicide, du règne de l'apparence et du manque de sens. Un art délicat qui constitue désormais la marque de fabrique d'Arcade Fire, et donne au groupe les armes dont il a besoin pour allier l'efficacité scénique et la force poétique qui ont fait sa réputation.

Avant de casser le rythme

Moins accessible, "Peter Pan" casse un peu le rythme. Comme si les frères Butler et leurs troupes voulaient absolument éviter toute facilité pour sortir le plus vite possible de leur zone de confort et poursuivre leur travail d'expérimentation. Vient ensuite "Chemistry" lancé sur une rythmique proche du reggae avant de voir arriver un gros break de guitare très similaire au "I Love Rock N Roll"de Joan Jett. Signe que nos amis migrent progressivement vers de nouvelles intentions qui se concrétisent frontalement sur un "Infinite content" plus rock, plus dur et plus rapide, à l'image du "Normal Person" de Reflektor ou du "Month of May" de The suburbs. Relativement en retrait jusque-là, Régine Chassagne prend enfin le pouvoir sur "Electric Blue" avant de céder le premier rôle à la basse qui transcende "Good God Damn". Parti comme une grosse virée disco, le disque se fait alors plus intimiste, livre une balade dopée aux chœurs (Put Your Money on Me) et se termine sur une version planante de "Everything Now", dont la fin abrupte sort brutalement l'auditeur de la bulle qui s'était formée autour de lui pour l'emmener très haut.

Arcade Fire, "Everything Now", SONY. Sortie ce vendredi 28 juillet.

Valentin Dauchot



En concert, grand est Arcade Fire

© JC Guillaume

Jeudi, après une première journée de joyeusetés musicales dans la plaine de Werchter, le bilan était plutôt bon. Tout d'abord grâce aux concours de ces dames, des punkettes ténébreuses de Savages à l'ondulante Lorde en passant par l'uber-classe Agnès Obel, auteure d'une des plus belles prestations de l'après-midi. Mais aussi en compagnie de la clique de Prophets of Rage, dont le dresseur de cordes Tom Morello a piloté le show pour notre plus grand plaisir.Si nous faisions l'impasse sur la mélasse de tubes FM cacophoniques déversée par Imagine Dragons sur la Main Stage en début de soirée, et si nous ne ferions que peu de cas de la venue des Kings of Leon pour la conclure dans la foulée, la promesse d'un miracle dans l'intervalle nous faisait trépigner. Arcade Fire, petite étoile indie-folk devenue constellation, nous gratifiait d'une visite que l'on attendait d'oreilles fermes. Une tournée entamée début de ce mois et qui, jusque mi-août, sur le Vieux Continent les retiendra. L'occasion pour les magiciens montréalais d'étrenner l'un ou l'autre extrait issu de leur plaque à venir, "Everything Now", dont la sortie est annoncée pour le 28 juillet.

Aux commandes et à la production de cet imminent cinquième album, on trouve la moitié de Daft Punk Thomas Bangalter, le bassiste de Pulp Steve Mackey, le gourou de Portishead Geoff Barrow et l'incontournable Markus Dravs, déjà à la manœuvre des trois derniers albums d'Arcade Fire. Une équipe qui augure d'une fournée une fois de plus dansante, à l'image des derniers travaux disco de la bande en 2013. Trois nouveaux morceaux furent ainsi dévoilés : le magnifique et épique "Everything Now", le plus remuant "Signs of Life", et "Creature Comfort" où dame Régine Chassagne toute vêtue de fuchsia s'en donna à cœur joie (ci-dessous).



© JC Guillaume



Fallait pas l'énerver...

Du reste, c'est à un Win Butler plus charismatique que jamais que nous avons fait face toute au long de la soirée. Ses cheveux gras, son regard translucide. Ses jolies chaussures pointues blanches. Son phrasé distingué, son grain de voix singulier. Première claque assénée d'un cinglant "Rebellion". Et débute le ballet de cuivres, de cordes et de percussions… Un instant, notre hôte s'interrompt. "Si vous nous donnez quelque chose, nous vous le rendrons au centuple. Mais donnez-nous quelque chose de grâce… C'est ainsi que cela fonctionne. Sinon, le show sera… froid."

© JC Guillaume



L'apathie de public du très discipliné et formaté de Werchter a échaudé le sieur Butler. Qu'importe, l'homme remet son chapeau et entame "The Suburbs" installé au piano. L'amplitude et le ton montent progressivement jusqu'à "Ready to Start", flamboyant et électrique, ouvrant la voie vers une parenthèse rock galopante plutôt étonnante. C'est là qu'on reconnaît les grands. Sans forcer, les Canadiens passent à un registre rock et dégainent un "Month of May" en forme d'uppercut, traversent ensuite ce bon vieux "Tunnels" en douceur, avant de conclure en redonnant du déhanché électro-disco-punk sur les tubes de "Reflektor"... Avec la même envie, la même aisance, la même magie, Arcade Fire sait jouer sur tous les tableaux. Arcade Fire est GRAND. Arcade Fire est beau.