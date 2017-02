C’est une petite victoire pour Kris Peeters (CD&V), ministre en charge de la défense des consommateurs. À plusieurs reprises déjà, il avait averti ses homologues suisses de l’illégalité du site de revente de tickets Viagogo, qui opérait depuis la Suisse. En effet, tout ticket pour un concert ou quelconque événement ne peut faire l’objet d’une revente, et a fortiori depuis une plateforme étrangère. Suite à son contact avec le secrétariat d’État à l’économie, les autorités suisses vont intenter une action en justice contre Viagogo pour concurrence déloyale. Avec, à la clé, la fermeture du site.

"En tant que ministre, j’essaie par tous les moyens légaux de lutter contre la revente et les revendeurs de tickets, assure Kris Peeters. Il rappelait d’ailleurs récemment dans nos colonnes qu’il est impératif de s’adresser uniquement aux revendeurs officiels. Le mieux est de passer via la salle de concert, qui redirigera alors vers les canaux de vente adéquats. Par ailleurs, si vous constatez une anomalie, il est conseillé de le signaler sur le point de contact du SPF Économie. Cela aide les services fédéraux à mettre fin à de telles pratiques."

D’anomalie , il en est plus que question dans le cas de la revente des places pour le concert de U2 puisque celles qui ont été achetées sur le site Viagogo sont illégales. Les nombreux acheteurs d’un ticket pour le concert de U2 ou de tout autre événement en sont donc quittes pour porter plainte via le point de contact du SPF Économie (https ://pointdecontact.belgique.be).

Outre le fait d’avoir déjà payé le prix fort pour un ticket dont la valeur faciale est bien moindre, ils risquent tout bonnement de devoir faire l’impasse sur le concert de leur star favorite. En effet, si fermeture du site il doit y avoir, les acheteurs qui n’ont pas encore reçu leur ticket ne le recevront jamais. Et, au cabinet du ministre, on rappelle aussi que même si vous êtes en possession d’un ticket acheté sur Viagogo, il n’a aucune valeur légale. Le nom qui y figure n’est en effet pas le vôtre. Vous n’avez donc pas le droit de rentrer au concert. Et c’est ce qui va se produire, assure-t-on au cabinet. Des centaines, voire des milliers de fans ne verront donc jamais U2 sur scène.