Trente ans. Trente ans nous séparent de la sortie de The Joshua Tree, l'album qui a fait de U2 un phénomène planétaire. C'est dire si le rendez-vous que les Irlandais ont fixé à la Belgique pour célébrer l'événement est attendu par plus d'une génération.

C'est cependant devant des rangs quelque peu clairsemés que Noel Gallagher, ex-Oasis (70 millions d'albums vendus tout de même rien qu'avec le groupe!) a ouvert le bal. Peu bavard, le Mancunéen a enchaîné ses tubes perso. Qu'on aime ou pas, il faut reconnaitre que sa musique est efficace. Mais tout cela est livré sans grand enthousiasme. Dommage. Seuls les quelques titres d'Oasis auront été salués: Champagne Supernova, Wonderwall et surtout Don't Look Back in Anger, l'hymne depuis l'attentat de Manchester contre le concert d'Ariana. Le public ayant repris en chœur le refrain.

Rendez-vous à 20h30 pour le plat de resistance: U2 et The Joshua Tree.

Peu d'embarras de circulation

Quelque 50.000 personnes étaient déjà rassemblées ¨ce mardi soir dès 19h00 pour assister au concert. Certains fans particulièrement fervents étaient présents sur les lieux dès la veille au soir. Mardi, le public a commencé à arriver dans l'après-midi pour se poster aux différentes entrées, qui ouvraient dès 17h00, afin de disposer d'une place privilégiée.

L'événement n'a pas engendré d'importantes perturbations de la circulation, le public étant encore loin d'être réuni, selon le promoteur de concerts Live Nation qui organise l'événement et la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de Keere.

Des embarras de circulation ont tout de même été signalés par la police dès 18h00. La circulation était alors à l'arrêt sur le ring extérieur, avec des files depuis l'E40 et à partir de Drogenbos en direction du Heysel. Ilse Van de Keere a ajouté vers 19h15 que la situation était déjà normalisée, voire particulièrement calme.

La police avait prévenu que des mesures de limitation du trafic autour du stade pourraient être prises en fonction de l'affluence avant et après le concert, qui se terminera à 23h00. Aucune fermeture de rue ou de sortie d'autoroute n'a été décidée en ce début de concert.