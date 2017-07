Shawn Carter, parrain de la scène rap internationale, a 47 ans. Ceci, sorti il y a deux grosses semaines, est son 13e album. C'est d'ailleurs écrit sur la pochette – très sobre – du disque. Sobre voire un peu bidon lorsqu'on feuillette les pages du livret (allant jusqu'à envoyer l'acquéreur sur le web pour les titres des morceaux !). Mais de nos jours, et a fortiori pour le boss d'une plate-forme de streaming et téléchargement comme Tidal, qu'importe les atours de l'objet, pourvu que l'écoute soit légale.

En quelques jours à peine, "4.44" était certifié platine aux Etats-Unis (l'équivalent d'un million de ventes, selon des clés de répartition physique/digital). Comme les douze plaques précédentes en fait. Le beatmaker chicagoan No I.D. en est le seul et unique crédité, ce qui constitue une première par contre pour Jay Z, qui d'ordinaire s'offrait pléiade de producteurs. S'éloignant du gigantisme et de la modernité de "Magna Carta… Holy Grail", celui-ci a donné au disque des couleurs soul, funk et blues. On est dans l'ancienne école donc.

Jay Z n'a finalement jamais été aussi parrain que sur ce disque, qui s'avère être un véritable produit de l'entreprise Carter. Maman Gloria sur le gentil single "Smile", à la cool et plutôt réussi. Bébé Blue Ivy, sa fille, sur "Blue's Freestyle / We Family". Et, bien sûr, sa chère et tendre Beyoncé, avec laquelle il termine de nettoyer les dernières chemises sales sur le bien nommé "Family Feud". Rien d'incroyable musicalement pour autant.

Quelques amis de la famille aussi. Le bien aimé Frank Ocean sur un "Caught Their Eyes" décevant. Damian Marley pour la touche ensoleillée "Bam", énième reprise du classique du même nom signé Sister Nancy, moins réussie que le "Famous" de Kanye ceci dit. Enfin, l'arrivée tardive mais bienvenue de James Blake sur "MaNyfaCedGod", rare piste conjuguée au futur (antérieur). Au final, Jay Z a toujours sa place dans la grande cour, mais n'occupe plus vraiment le trône avec ce genre d'album.





> Jay Z «4.44» (Rocnation/Universal).