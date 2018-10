Musique Du haut de ses 94 ans et 70 ans de carrière, Charles Aznavour s'en est allé, durant la nuit de dimanche à lundi, alors qu'il était encore "". Celui-ci devait se produire à Forest National le 26 octobre 2018.





Parmi les 1400 chansons de son répertoire il en est une qui tient une place particulière, " Je m'voyais déjà ". Une chanson que Montand n'a pas voulu chanter et qui a fait décoller la carrière de Charles Aznavour, un soir de décembre 1960.

Avec "Tu t'laisses aller" (1960), "La Mamma", "Et pourtant" (1963), "For Me Formidable" (1964) et "La Bohème" (1966) entre autres, il va conquérir le public français mais aussi le monde entier pour ne plus jamais quitter le haut de l'affiche.

Cet homme "for me, formidable", était connu pour son engagement envers son pays d’origine l'Arménie. Après un important tremblement de terre sur les terres de ses parents, le 7 décembre 1988, il écrit une chanson caritative "Pour toi Arménie", dont les sommes récoltées seront utilisées pour financer une fondation de solidarité.

Monument de la chanson française, il a également joué dans une soixantaine de films, chez François Truffaut, Claude Chabrol, Claude Lelouch, Volker Schlöndorff ou Atom Egoyan. "Sur la bonne soixantaine de films que j'ai tournés, il y a quand même beaucoup de navets", dira-t-il.

En 2017, il reçoit son étoile sur le prestigieux "Walk of Fame" d'Hollywood, la 2.618ème précisément.

Retrouvez notre dossier "Charles Aznavour, à tout jamais en haut de l'affiche", en cliquant ici.