Si l’on ne sait pas encore quand auront lieu les funérailles de Charles Aznavour, Le Parisien croit savoir où il sera enterré. Le journal affirme qu’il reposera dans le cimetière de Montfort-L’Amaury, dans les Yvelines. C’est là qu’il a fait construire un caveau, dans un cloître du XIIe siècle, dans lequel sont inhumés ses parents, Micha et Knar, ainsi que son fils Patrick décédé en 1981 à l’âge de 25 ans.

Ce qui est en revanche certain, c’est qu’un hommage national sera bien rendu à l’artiste et qu’il aura lieu vendredi, dans la cour des Invalides, à Paris. La décision annoncée par l’Élysée mardi tard dans la soirée en avait surpris plus d’un puisque dans le courant de la journée, la famille du chanteur avait, selon RTL, fait part de son souhait qu’un tel événement ne soit pas programmé.

