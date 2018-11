Nous étions à la « before » des 20 ans des NRJ Music Awards à Cannes où Jérémy Frérot -ancien duo, avec Florian, des Frero Delavega- n’a pas dit son dernier mot.



Après son single Revoir qui est à retrouver sur son album solo Matrioschka, le « frérot » de Florian (qui a décidé, lui, de se retirer du duo depuis un an) a interprété Le chant des sirènes tout seul.

« Vous vous souvenez des Frero Delavega? », balance ainsi Jérémy sous les cris hystériques d’une foule d’ados amassés dans le salon des ambassadeurs du palais des festivals de Cannes, à 24h de la cérémonie des NRJ Music Awards qui souffle ses 20 bougies cette année. Avec sa guitare acoustique et sa voix toujours aussi chaleureuse, l’homme nouveau a profité de ce concert « before » NRJ Music Awards - qui a rassemblé une kyrielle de stars dont Kendji, Dadju, Léa Paci, Claudio Capeo, Aya Nakamura, Alonzo ou encore le duo toulousain Big Flo et Oli qui a fait jumper toute la salle - pour rappeler qu’il était toujours bien là. « Vu que je suis tout seul et non plus à deux, je vais vous chanter un titre que vous connaissez sûrement! »

Euphorie donc dès les premières notes du tube des Frero, Le chant des sirènes. « Ça fait drôle de se retrouver en solo, conclut celui part bientôt en tournée (il sera à la Madeleine de Bruxelles ce 23 novembre). Je suis nostalgique de revenir seul! »

Un message caché pour faire revenir son pote Florian Delavega?