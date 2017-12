Petit problème: un autre chanteur français l'accuse de plagiat pour cette chanson.

En effet, c'est Benjamin Biolay qui a exprimé sa colère sur Instagram. Il accuse Grégoire d'avoir plagié son morceau "Ton héritage".

Pour expliquer ce qu'il pense au chanteur, le juré de la Nouvelle Star a posté une vidéo ironique sur son compte Instagram, dans laquelle il chante "le couplet manquant de la dernière chanson de Grégoire", comme on peut le lire en légende.

Sur la mélodie de sa propre chanson "Ton héritage", Benjamin Biolay chante "Entre 100 notes et 3000 mots, entre les cris et les murmures, il y a moyen de faire un morceau, surtout pour sa progéniture, sans faire d'emprunt ou pas trop, et sans se faire gauler".

"Je crois que je préfère encore qu'il chante Oasis", a-t-il aussi noté dans sa story Instagram en faisant allusion à la reprise par Grégoire de "Don't Look Back in Anger", souvent critiquée. Et de conclure par ce jeu de mots: "Pas beau la captation d'héritage".

En 2009, comme le rappelle le Huffington Post, Benjamin Biolay expliquait aux Inrocks que son morceau "Ton héritage" était dédié à sa fille mais qu'il s'agissait aussi d'un moyen "de faire le point sur sa personne". "Sous prétexte d'écrire un truc pour ma fille, j'ai un peu dressé le vrai bilan de ce que je suis. J'ai remarqué que mon père avait beaucoup de points communs avec moi. C'est la lettre que j'aurais aimé qu'il m'écrive", avait-il déclaré.

Un petit tour sur Twitter suffit pour s'apercevoir que Benjamin Biolay n'est pas le seul à trouver des similitudes entre "Ton Héritage" et "Mes Enfants".