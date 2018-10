"Formidable !", répond Brigitte Fontaine, 79 ans, lorsqu’on lui demande comment elle se porte. Voilà qui est fort bien à quelques jours de son retour sur scène à l’occasion du festival Francofaune qui se tient à Bruxelles jusqu’au 14 octobre. L’événement célèbre ses cinq ans et autant d’années de biodiversité musicales lit-on sur son site Internet. Un slogan qui tombe à pic quand on accueille une artiste aussi inclassable que la "reine des Kékés".

Immobilisée pendant deux ans

Tour à tour chanteuse, comédienne et auteure, Brigitte Fontaine se produira au 140, le 10 octobre. Mais pas question de lever le voile sur ce qu’elle proposera au public ce soir-là, pas plus qu’il ne sera question d’aborder. "Je ne prépare pas les choses, je les fais, lance-t-elle non sans impertinence. Disons que ce sera une surprise qui n’a pas de nom. C’est quelque chose qui n’a jamais été fait mais ce n’est pas n’importe quoi. J’aime le risque ! Parce que c’est bien plus amusant qu’autre chose. Je guide l’innommable." Tout juste peut-on vous dire qu’elle sera accompagnée du guitariste Yan Péchin. "Alain et moi, on se le partageait, dit-elle. C’est un compagnon de longue date. Lui et moi, nous sommes comme les doigts de la main, ou plutôt deux doigts collés."

Cela fait un bout de temps que la poétesse la plus extravagante de la langue française n’est plus montée sur scène. "J’ai été sinistrée pendant deux ans suite à un accident. Je ne pouvais pas être derrière un micro parce que j’ai été immobilisée. Alors, j’ai écrit trois livres durant cette période, le dernier je l’ai fini il y a deux mois." "Mais maintenant, ça y est, c’est l’heure de la résurrection, se réjouit la chanteuse. Hallelujah, je travaille à nouveau pour la scène et sur un disque ! Ceci dit, pendant le sinistre, j’ai tout de même écrit trois livres !"

(...)