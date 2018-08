Cathy et David Guetta se sont séparés en 2014. Un divorce douloureux pour la femme qui avait vécu 22 ans de mariage avec le célèbre DJ. "J'étais en souffrance. David avait décidé de partir et cela a été très dur", raconte-t-elle dans les colonnes de Paris Match. "Lorsque vous divorcez, le monde s'écroule. C'est sûrement dur de tout quitter, je parle pour David, ça l'est encore plus de rester. On doit gérer des émotions complexes: la colère, la culpabilité, la tristesse."

Ensemble, ils ont eu deux enfants: Elvis et Angie. "La transition a été chaotique" détaille la femme qui vit désormais du côté de Londres. "Elvis et Angie sont tellement heureux de voir que David et moi nous nous entendons bien... Alors, je le suis aussi."

"J'ai vécu un grand amour. Tout le monde n'a pas cette chance", a-t-elle rajouté. " Un autre homme? Si c'est le bon qui passe, pour mes enfants, et pour moi, ne vous inquiétez pas, je saurai le reconnaître."