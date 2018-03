Il y a cinq ans, Nina Goern et Yohan Hennequin surprenaient tout le monde avec le succès de leurs singles Sirens Call (15 millions de vues sur YouTube) et Jimmy. Et ils enfonçaient le clou avec un premier album certifié disque de platine (200.000 exemplaires vendus). Ils récidivent aujourd’hui avec Neon, un album dans la même veine pop où trônent le piano et la batterie, mais pas que… Leur musique a gagné en maturité avec des arrangements beaucoup plus riches. Le duo livre dix titres pour un total de 35 minutes.

Trente-cinq minutes pour un album, n’est-ce pas un peu court ?

Cinq ans après le spectaculaire succès de leur premier album, le duo français est de retour avec Neon. Même recette, la maturité en plus. Cats On Trees Neon (Pias).

