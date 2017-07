Nous étions à Tomorrowland ce vendredi soir, l'occasion de revenir sur la visite du couple royal, les shows de Joey Beltram, Technasia et Tiësto, et le final de Joris Voorn.

Après avoir prononcé son traditionnel discours à la Patrie, jeudi soir, notre Roi Philippe a décidé de venir se délasser en toute simplicité à Tomorrowland. Vendredi, en fin d'après-midi, le Souverain et la Reine Mathilde se sont donc présentés à Boom dans une ambiance détendue... Bon d'accord, presque détendue. Quand 150 badauds, gardes du corps et autres journalistes s'entassent comme les zombies de Walking Dead devant la vitre du studio de radio que vous essayez de visiter, difficile d'avoir l'air naturel. D'autant que pour le Roi Philippe, c'est une première. Le souverain n'avait jamais été en festival par le passé.... Jamais. Il a fini par répondre positivement à l'invitation des organisateurs de Tomorrowland qui l'ont donc fait monter quelques dizaines de minutes dans la super loge VIP qui surplombe la plaine principale. L'infâme DJ Marshmello est en plein massacre à ce moment-là mais qu'importe, Philippe et Mathilde viennent saluer des DJ belges et rencontrer des festivaliers tout heureux d'être-là, dont une jeune sud-africaine qui n'hésite pas à sauter dans les bras de la Reine pour lui faire un gros câlin. Sympathique et un rien surréaliste.

Sire, vous venez voir Technasia ?

Nous aurions bien proposé aux souverains de nous accompagner au set de Technasia, mais ils étaient attendus au Palais. Dommage, car le Français nous livre une bonne petite techno minimale sur la scène "Tulipe", transformée pour l'occasion en plage! Ce qui nous vaut d'avoir encore plein de sable dans les souliers ce matin. Juste à côté, l'ami Joey Beltram s'est emparé de "La cage", une salle en sous-sol surchauffée et donc un rien malsaine, qui rappelle les vieux clubs techno des années 90. Musicalement, c'est cohérent, on en en plein dans la techno-trance des dernières décennies, dont le public, plus âgé, semble logiquement se délecter.

Tiësto a abdiqué

Pour rester dans les vieilles gloires, nous voilà partis vers la Main Stage. A cette heure-ci, tout le décor de cette scène massive est généralement en mouvement avec flammes gigantesques, feux d'artifice, et toutes les joyeusetés qui ont fait la réputation du festival. Pour le légendaire Tiësto - qui a pratiquement inventé l'EDM avant qu'elle n'envahisse les charts et les festivals - c'est l'occasion de rassembler les vieux fans et les nouvelles générations. Malheureusement pour les premiers, c'est la déception. Le Néerlandais souffre du syndrôme de "je veux sonner jeune" et balance une copie de tout ce que les pires DJ EDM ne cessent de faire en boucle: grosses basses crasses, décomptes interminables, samples faciles des derniers hits à la mode,.. et ne livre que rarement le son qui a fait sa réputation. Si Dimitri Vegas et Like Mike commencent à impacter leurs pairs, on n'est pas sortis de l'auberge!

Joris et dodo

Fort heureusement, un autre Néerlandais a su garder son intégrité: Joris Voorn, omniprésent dans les clubs depuis dix ans et dernier DJ de la scène "Aquarium", sur laquelle il joue une house music moins explosive mais dépourvue de failles et diablement dansante. De quoi prendre un dernier coup d'adrénaline et nous ôter toute envie d'aller ramasser les tartes à la crème de Steve Aoki dans la figure sur la Main Stage. Il y en a bien eu pour tous les goûts ce vendredi à Tomorrowland. La Main Stage offre le show et les photos pour frimer sur Facebook. Les autres scènes sont variées, et permettent à chacun d'y trouver son compte musicalement.