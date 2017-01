Les Belges devront se rendre à Paris ou Lille: aucune date chez nous n'est encore annoncée...

Après son triomphe l'été à Anvers, Paris (9Bercy) et dans son Québec natal, Céline Dion s'est fait un point d'honneur de revenir aussi souvent que possible dans nos contrées.

Toujours sous contrat - jusqu'en 2019 - à Las Vegas où elle réside, la superstar canadienne refera une longue halte par l'Europe cet été avec la tournée Celine Dion Live 2017. Un tour de chant de s'arrêtera par 14 villes - en passant par les pays anglo-saxons - et qui débutera le 29 juin à Bordeaux, avant de s'arrêter au stade de Lille le 1er juillet et à Paris (Accor Aruna, ex Bercy) les 4 et 5 juillet.

