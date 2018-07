Céline Dion est plus en forme que jamais ! Depuis quelque semaines, la star poste une multitude de clichés pleins d'énergie. Prouvant qu'elle a bel et bien retrouvé la pêche après des problèmes de santé. Son dernier coup d'éclat ? Un look rose flashy absolument incroyable.

"Pink is the new black"

À l'occasion d'un voyage en jet privé entre Taïwan et Singapour, Céline Dion a misé sur ensemble façon pyjama signé Sies Marjan et des mules à fourrure assorties. De grandes lunettes roses viennent perfectionner son style de diva pleine de peps. "On dit que le rose c’est le nouveau noir !!", écrit-elle fièrement sur son compte Instagram. Et on est tenté de la croire !