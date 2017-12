Parmi les traditionnels "tops" de fin d'année, difficile de passer à côté du top 10 des chansons qui ont marqué l'année 2017, pour leur apport à la culture ou pour leur nombre de diffusion tout à fait impressionant.

Ed Sheeran - Shape of you

Le rouquin a conquis les coeurs de ces dames... et les oreilles de ces monsieurs. Certes, Ed Sheeran est loin d'être un petit nouveau puisque ses tubes Photograph ou Thinking out loud datent de 2014, mais "Shape of you" est de très loin le plus grand succès de sa carrière. Sur la plateforme d'écoute en streaming Spotify, "Shape of You" est la chanson la plus écoutée du monde avec 1,5 milliard d'écoutes. L'histoire raconte que petit, Ed Sheeran bégayait et c'est en apprenant par coeur les musiques de l'album "The Marshall Mathers" d'Eminem que le chanteur britannique a fait disparaitre ce trouble de la parole. Quand on analyse son 'flow' actuel, on peut remercier Eminem.

Enrique Iglesias - Subeme La Radio

En 2017, il était difficile de passer à côté de ce titre pop latino d'Enrique Iglesias. Avec près de 900 millions de vues sur Youtube en dix mois, il ne faut pas beaucoup plus d'arguments pour glisser cette chanson dans notre classement.

Damso - Θ. Macarena

Bien avant la polémique née du choix de la fédération belge de football de le choisir pour réaliser la chanson officielle des Diables rouges pour la Coupe du Monde 2016, Damso faisait déjà danser des dizaines de miliers de jeunes fans... et pas seulement ! Repéré par Booba, c'est logiquement en France que ce Belge originaire de RDC qui a grandi dans le quartier ixellois de Matonge a cartonné en 2017. Dans l'Hexagone, "Θ. Macarena" a été la troisième chanson la plus écoutée sur Spotify après Despacito et Shape of You. Pointé du doigt pour des textes dégradants envers les femmes, Damso est pourtant bien un chanteur qui a marqué 2017. Heureusement que les Gun's N' Roses et les Sex Pistols n'ont pas été censurés dans les années 70 et 80.

Vianney - Je m'en vais

Avec ses épaules bien frêles, il semble porter à lui seul tout le lourd poids que lui lègue la chanson française. Et même si on ne le compare pas encore à ses illustres prédecesseurs, il faut bien avouer que depuis Pas là sorti en 2014, Vianney fait mieux que tenir son rang. Cette année, il obtient un disque de diamant pour son album à son nom, il est nominé aux NRJ Music Awards 2017 dans les catégories "artiste masculin de l'année" et "chanson de l'année". Enfin, Je m'en vais, lui a aussi rapporté une Victoire de la musique. Moi aimer toi ou Dumbo ont également connu leur petit succès. 2017 se finit avec une distinction pour le natif de Pau.

Jax Jones - You don't know me

Avec son "ouh na na ay!", Jax Jones a fait danser des centaines de milliers de personnes... et en a énervé presque autant. Dans le top 10 de tous les classements européens, You don't know me est sans conteste l'un des titres électro de 2017. Et ce, même si le clip ne montre qu'une boite de céréales.

Calvin Harris - Feels ft. Pharrell Williams, Katy Perry

En bonne machine à tubes, Calvin Harris n'a pas raté son année 2017. Il faut dire qu'il avait mis toutes les chances de son côté en faisant appel à Pharrell Williams et Katy Perry pour ce titre "Feels". Son album "Funky Wav Bounces Vol 1" a été disque d'or en Grande-Bretagne et chez nous, il a occupé la 25e place des albums les plus vendus. C'est ce qu'on appelle une belle performance pour ce DJ finalement assez discret.

Kendrick Lamar - HUMBLE.

2017 a encore fait la part belle au rap et on aurait franchement pu glisser quelques titres supplémentaires dans ce classement. Que ce soit Drake, Kendrick Lamar ou Future, les rappeurs américains en vogue de 2017 n'ont rien à envier à ceux des années 90 ou 2000.

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

Bien derrière Despacito ou Shape of You, il était difficile de se faire une place au chaud sur les plateformes d'écoute en ligne. Qu'à cela ne tienne, ce titre des Chainsmokers réalisé avec Coldplay est la troisième chanson de 2017 de la plus écoutée sur Spotify. Il faut dire que Something Just Like This s'est hissée dans le Top 6 des classements musicaux aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, en Autriche, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et en France. Forcément, ça aide...

Luis Fonsi - Despacito feat Daddy Yankee

On a tendance à dire qu'il faut avoir vécu sur Mars pour avoir échappé à Despacito. Rien n'est moins sûr. Cette chanson a tellement été jouée, chantée, reprise et remixée qu'une version marsienne n'est pas à exclure. Avec 4,5 milliards (!) de vues sur YouTube, Despacito a explosé tous les records dont les précédents records de vues YouTube détenus par le Sud-Coréen Psy avec son Gangnam Style (3 milliards de vues) et le See You Again de Wiz Khalifa rendu populaire comme bande originale de Fast and Furious 7 (3,3 milliards de vues).

Maroon 5 - What Lovers Do

Cela fait un petit temps que ce groupe de pop rock américain a trouvé la recette des chansons à haut potentiel commercial. Avec What Lovers Do, chanson phare de l'album Red Pill Blues, les Maroon 5 garde ce cap. Le leader du groupe, Adam Levine, est très apprécié aux Etats-Unis et se prête volontiers au jeu des promotion télé ou des buzz avec d'autres personnalités très connues. Il y a un mois, avec le célèbre animateur de late show Jimmy Fallon, il se déguisait en chanteur de rue dans une station de métro. Un coup de pub encore très réussi.