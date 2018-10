Les fans du groupe français Hyphen Hyphen sont furieux. En tout cas, ceux qui ont payé leur place pour assister au concert que Santa et les siens donnaient à l'Olympia vendredi soir.

L'attitude titubante de la chanteuse dès le début du concert a d'abord surpris les spectateurs. Mais quand ils ont commencé à la voir s'agiter bizarrement sur scène, n'essayant même plus de chanter alors que tout le monde entendait sa voix, certains ont vu rouge. Chantait-elle en play-back ?

Mais la chanteuse, qui ne semblait vraiment pas en forme, a continué le concert jusqu'au moment où elle s'est effondrée sur scène.

Le lendemain, elle a posté un message d'excuse sur les réseaux sociaux, expliquant avoir fait un malaise juste avant d'entrer sur scène.

"Je suis si désolée. Hier sous le coup du stress et de la pression, mon corps a lâché. Moi qui le pensais si fort, il m’a trahi. Il a rappelé que je n’étais pas une machine. Je suis humaine avec mes failles. Ça ne m’était jamais arrivé en plus de 500 concerts. J’ai fait un second malaise sur scène… Je suis désolée de vous avoir fait peur", explique-t-elle.

Pour se faire pardonner, Santa a décidé d'inviter tous les spectateurs de l'Olympia au Zenith.