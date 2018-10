Charles Aznavour a aussi eu une carrière au cinéma et on l’a vu dans plusieurs téléfilms et notamment Baldipata, aux côtés d’Annie Cordy.

Elle a toujours dit qu’il était comme son grand frère. " Notre première rencontre date de 1954. Il était venu me montrer une chanson qui s’appelait La bagarre et que j’ai enregistrée. On m’avait dit : ‘ Charles, de temps en temps, il boit un coup !’ Mais quand je lui ai demandé : ‘Qu’est-ce que vous voulez boire ?’ il m’a répondu : ‘Un verre de lait !’ J’étais sciée à la base ! Et après, j’ai appris qu’il aimait vraiment le vin. Je le sais, depuis."

Elle a eu l’occasion de l’observer dans l’exercice de l’écriture. " Charles n’est pas le genre d’homme à s’extasier sur ce qu’il a écrit et à venir le montrer à tout le monde. En général, il gardait ça pour lui. Mais quand il est arrivé que je l’aborde en lui demandant ’Qu’est-ce que tu nous fais encore ?’, il me montrait, le plus simplement du monde. C’était toujours très joli. "