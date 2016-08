Charles Michel et le prince Laurent présents pour les funérailles de Toots Thielemans (VIDEOS)

Musique

Le premier ministre Charles Michel et le prince Laurent sont arrivés à La Hulpe où se déroulent, à partir de 11h00, les funérailles du musicien Toots Thielemans.

Plusieurs centaines de personnes sont massées aux alentours de l'église dont le parvis s'est couvert de nombreuses fleurs. L'intérieur de l'édifice est réservé aux membres de la famille et aux amis de Toots Thielemans. Un écran géant permet cependant à tous ceux qui veulent rendre un dernier hommage au jazzman, d'assister à la cérémonie depuis l'extérieur. L'arrivée du corps a été saluée par une salve d'applaudissement. Parmi les artistes présents figurent de nombreux jazzmen de renom mais aussi les chanteurs Lou Deprijck et Will Tura, ou encore José Géal, alias Toone.

Le premier ministre Charles Michel a déclaré à son arrivée qu'il venait "rendre hommage à une personnalité". Le début des funérailles a commencé par la diffusion de Bluesette, un des airs les plus célèbres de Toots Thielemans. Durant la cérémonie, il est prévu que le musicien américain Kenny Werner joue du piano.