Charlotte Gainsbourg a de multiples talents, dont celui de bien s’entourer lorsqu’elle se consacre à la musique. Son père, Serge, lui avait concocté son premier album, Lemon Incest, paru en 1986. Vingt ans plus tard, c’est épaulée par le duo parisien Air qu’elle sortait 5:55, avant de faire appel à l’Américain Beck pour IRM (2009) et Stage Whisper (2011).

Pour son nouveau disque, le cinquième de sa carrière, elle passe à la vitesse supérieure. Aux manettes, elle s’est offert les services du Français Sebastian, producteur du label électro Ed Banger, dont l’écurie abrite notamment Cassius et Justice. C’est lui qui signe les musiques, Charlotte Gainsbourg s’étant occupée des textes.

Mieux, elle a aussi décroché des collaborations avec de véritables légendes. À commencer par Guy-Manuel de Homem-Christo, l’un des deux protagonistes des célèbres Daft Punk. Celui-ci a coécrit un des titres de l’album de la fille de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg.

Encore plus fort, Paul McCartney lui a offert une chanson. L’affaire remonte à 2011 mais elle ne se concrétise que maintenant, expliquait ce week-end Le Parisien. Cette année-là, Charlotte Gainsbourg, alors enceinte et concentrée sur sa carrière d’actrice, avait rencontré l’ancien bassiste des Beatles à Londres. Quelques semaines plus tard, elle avait reçu une maquette précieusement conservée depuis, pour être intégrée à son nouveau disque.

Bref, il y aura du beau monde sur cet album à venir dont on ne sait pas grand-chose de plus, si ce n’est qu’il sera en partie chanté en français comme elle l’avait confié à Télérama en 2015, chose rare depuis Lemon Incest et If, son duo avec Etienne Daho ! Voilà qui s’annonce des plus prometteurs.

En guise de bonus, Charlotte Gainsbourg se glissera aussi derrière la caméra pour tourner six clips destinés à promouvoir la nouvelle pierre qu’elle apporte à sa discographie.

Bouclé, ce cinquième album sortira cet automne, probablement en octobre, même si la date exacte n’a pas encore été dévoilée.